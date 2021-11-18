Итоги дня: повышение ставки налога на имущество для ижевчан и снятие карантина по птичьему гриппу

Главные новости четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошлые сутки ковид подтвердился у 379 человек. Скончались 11 пациентов.

Упрощение процедуры

В МФЦ Удмуртии начали работать криптобиокабины, где можно пройти дактилоскопию для получения заграничного паспорта нового образца. Пока оборудование установили только в четырёх отделениях.

Один из лучших

Молодёжный клуб ижевской школы №40 признан одним из лучших в мире географических клубов Русского географического общества. Из 208 учреждений ижевский клуб занял пятое место.

Повышение ставки

Депутаты ижевской Гордумаы утвердили новую ставку налога на имущество граждан. В 2022 году она вырастет на 10% и составит 0,14% от кадастровой стоимости объекта.

Снятие карантина

В ижевском микрорайоне Люлли перестал действовать карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Ветеринары провели весь необходимый комплекс мероприятий для предотвращения распространения и ликвидации очагов птичьего гриппа.

В Сибирь

С 20 декабря 2021 года из Ижевска начнут выполняться регулярные рейсы в Новосибирск. Самый дешёвый билет на этот день стоит 7 650 рублей. Продажа мест на прямые рейсы открылась 18 ноября.

Новые кадры

На 11 сессии городской думы Ижевска в ходе тайного голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру Андрея Зюзина на должность заместителя председателя муниципального парламента.