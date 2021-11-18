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В Ижевске подняли ставку налога на имущество физических лиц

13:10, 18 ноября, 2021
Андрей Поносов
В Ижевске подняли ставку налога на имущество физических лиц
13:10, 18 ноября, 2021
Андрей Поносов
176
0
#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#налог на имущество\n#бюджет
Фото: pixabay.com
176
0

С 2022 года ижевчане будут платить за свою недвижимость на 10 процентов больше.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские депутаты утвердили новую ставку налога на имущество граждан. В 2022 году она вырастет на 10%. Такое решение было принято на состоявшейся сессии городской Думы.

Сейчас ижевчане перечисляют в бюджет за свою недвижимость 0,13% от ее кадастровой стоимости. С 2022 года ставка налога на имущество физических лиц составит 0,14%.

Напомним, облагаемым налогом имуществом являются жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи и машино-места, объекты незавершенного строительства. К домам относятся и жилые строения, возведенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства и огородничества.

13:10, 18 ноября, 2021
Андрей Поносов
176
0
#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#налог на имущество\n#бюджет
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