В Ижевске подняли ставку налога на имущество физических лиц

С 2022 года ижевчане будут платить за свою недвижимость на 10 процентов больше.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские депутаты утвердили новую ставку налога на имущество граждан. В 2022 году она вырастет на 10%. Такое решение было принято на состоявшейся сессии городской Думы.

Сейчас ижевчане перечисляют в бюджет за свою недвижимость 0,13% от ее кадастровой стоимости. С 2022 года ставка налога на имущество физических лиц составит 0,14%.

Напомним, облагаемым налогом имуществом являются жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи и машино-места, объекты незавершенного строительства. К домам относятся и жилые строения, возведенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства и огородничества.