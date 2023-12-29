Более 650 тысяч пассажиров перевезла «Ижавиа» в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» перевезла более 650 тысяч пассажиров с начала 2023 года. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Синельников в своём ТГ-канале.

Более 600 тысяч пассажиров перевезли на самолётах Boeing-737-800.

Ранее Александр Синельников уже сообщал, что в 2022 году «Ижавиа» перевезла 470 тысяч пассажиров. Таким образом, показатель вырос в 1,4 раза.

Напомним, что 27 декабря был задержан один из руководителей компании.