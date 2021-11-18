Вице-спикером думы Ижевска избран Андрей Зюзин

Заместитель председателя городского парламента будет работать на общественных началах.

Ижевск. Удмуртия. С решения кадровых вопросов началась очередная 11 сессия городской думы Ижевска. В ходе заседания состоялись выборы заместителя председателя муниципального парламента, работающего на непостоянной основе. В ходе тайного голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру Андрея Зюзина.

Член фракции «Единая Россия» Андрей Зюзин был избран депутатом ижевской думы 6 и 7 созыва и также занимал на общественных началах пост вице-спикера. Он поблагодарил коллег за оказанное доверие и выразил уверенность в продолжении плодотворной совместной работы.

Также в ходе сессии председатель думы Фарит Губаев озвучил последние решения, принятые на заседаниях депутатских фракций. Так, представители партии «Единая Россия» выбрали своим руководителем Николая Швецова. Фракцию КПРФ в думе Ижевска теперь возглавляет Александр Сыров.

В рамках заседания был рассмотрен ряд вопросов, касающихся финансово-хозяйственной и административной деятельности муниципалитета. В частности, депутаты утвердили изменения в бюджет города на 2021 и 2022 год. Они касаются перераспределения средств, полученных за счет экономии по отдельным статьям расходов.

Как пояснил заместитель главы администрации Ижевска - начальник управления финансов Павел Новгородцев, дополнительные ассигнования из бюджета будут направлены на ремонт холодильной установки в ледовом дворце «Молодежный», содержание автомобильных дорог, обслуживание новых точек уличного освещения, благоустройство Нагорного кладбища и другие текущие нужды города.

Также дополнительные средства в размере 8,2 млн рублей будут выделены управлению строительства администрации города на проведение проектно-изыскательских работ и проведение экспертизы строительства нового 100-квартирного дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Многоэтажку построят в поселке Машиностроителей на месте снесенных бараков.

Как отметил Фарит Губаев, на старте региональной программы в Ижевске необходимо было расселить 107 многоквартирных домов, признанных аварийными. Сейчас эти планы выполнены на 40%, около 800 граждан уже получили новое жилье или денежные компенсации. В очереди остаются еще 1 069 человек.

На заседании депутаты проголосовали за предложение администрации города о передаче Ижевской и Удмуртской епархии Русской православной церкви часовни Святой Великомученицы Екатерины, расположенной в проезде Дерябина. Ранее объект находился в собственности муниципалитета. Согласно федеральному законодательству, здания культового назначения передаются религиозным организациям на безвозмездной основе.

Также народные избранники одобрили поправки в муниципальную программу «Безопасный город». В частности, в ней предусматриваются расходы на приобретение снаряжения для обеспечения безопасности людей на водных объектах, устройство минерализованных полос в санитарных зонах и лесных массивах без вырубки деревьев и другие мероприятия.

В ходе сессии депутаты приняли новые положения о 6 видах муниципального контроля в соответствии с последними изменениями в российском законодательстве. Они касаются контроля в сфере ЖКХ, благоустройства, общественного транспорта, дорожного хозяйства и других отраслях.

На основании изменений в федеральном законодательстве были внесены поправки и в Устав города.

На заседании были утверждены изменения в составе Общественной палаты города. Депутаты утвердили список из 11 фамилий представителей общественных объединений.