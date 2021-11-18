Ещё 379 человек заразились коронавирусом в Удмуртии

11 человек скончались.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 379 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил оперштаб республики.

Отмечается, что в числе заболевших находятся 27 детей и 68 человек старше 65 лет. Также за отчётные сутки в Удмуртии выписали после выздоровления 312 человек. 11 человек умерло. Женщинам было 54, 58, 66, 75, 80, 88 лет. Мужчинам было 42, 44, 62, 66, 81 год.

Таким образом, на 18 ноября в Удмуртии зарегистрировали 71 111 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 59 921 человек выздоровел, 3 109 человек скончалось.

Вакцинировалось в республике 603 359 человек.