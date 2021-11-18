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Под Ижевском сняли карантин по птичьему гриппу

14:05, 18 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
Под Ижевском сняли карантин по птичьему гриппу
14:05, 18 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
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0
#Ижевск\n#Завьялово\n#Удмуртия\n#птичий грипп\n#заболеваемость\n#карантин\n#административная ответственность
Фото: pixabay.com
42
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Он перестал действовать с 15 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии перестал действовать карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республики Пермскому краю.

Госветслужба Удмуртии провела весь необходимый комплекс мероприятий для предотвращение распространения и ликвидации очагов птичьего гриппа..

С 15 ноября 2021 года карантин для ликвидации гриппа птиц в Ижевске и в Завьяловском районе отменены.

Напомним, что карантин начал действовать в микрорайоне Ижевска Люлли с 22 октября 2021 года. В эпизоотическом очаге заболело и умерло 33 головы домашней птицы, 55 особей было изъято, а 88 зараженных птиц пришлось уничтожить. Остальные прошли вакцинацию, прививки поставили 8 150 птицам.

В отношении владелицы личного подсобного хозяйства, где произошел падеж птиц, возбуждено административное производство. Женщина заплатит штрафы на общую сумму 4,5 тыс. рублей за причастность к вспышке гриппа. 

14:05, 18 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
42
0
#Ижевск\n#Завьялово\n#Удмуртия\n#птичий грипп\n#заболеваемость\n#карантин\n#административная ответственность
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