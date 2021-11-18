Жители Удмуртии смогут пройти дактилоскопию для загранпаспорта в криптобиокабинах МФЦ

Аппараты появились в четырёх региональных отделениях.

Ижевск. Удмуртия. В МФЦ Удмуртии начали работать криптобиокабины, где можно пройти дактилоскопию для получения заграничного паспорта нового образца. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В настоящий момент комплекс для регистрации и передачи в МВД биометрии появился в четырёх многофункциональных центрах. Два из них находятся в Ижевске по улице Молодёжной, 103в и улице Азина, 146. Один в Глазове по адресу улица Карла Маркса, 43 и ещё один в Воткинске — улица Ленина, 4.

«После подачи заявления и пакета документов сотруднику МФЦ, заявитель следует в криптобиокабину, чтобы сфотографироваться и пройти дактилоскопию. Сделать это легко, следуя подсказкам виртуального помощника. За разъяснениями также можно будет обратиться к сотруднику МФЦ», – рассказал директор АУ «МФЦ УР» Альберт Минигареев.

Затем документы отправляются в МВД, там уже решается вопрос о выдаче загранпаспорта. Забрать удостоверение личности можно будет в том же МФЦ, где гражданин подал документы.

Напомним, что МФЦ Удмуртии работают по предварительной записи и с разделением потоков посетителей.