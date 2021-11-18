Ижевский школьный клуб Русского географического общества стал одним из лучших в мире

Он занял 5 место из 208.

Ижевск. Удмуртия. Молодёжный клуб ижевской школы №40 признан одним из лучших в мире географических клубов Русского географического общества. Об этом сообщила пресс-служба администрации удмуртской столицы.

Русское географическое общество подвело итоги работы молодёжных клубов за первые 6 месяцев 2021 года.

Оценка проводилась по нескольким критериям: это работа со СМИ, активность в соцсетях, уровень и качество проведённых мероприятий, креативный подход к реализации проектов. В итоге ижевские школьники заняли 5 место из 208 по всему миру.

Отмечается, что клуб при школе №40 работает с 2016 года. В нём состоят ученики 7-8 классов. В 2019 году ребята выиграли грант Русского географического общества — 100 тысяч рублей.