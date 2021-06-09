Итоги дня: программа на День города в Ижевске, солнечное затмение и продолжение вакцинации

О самых важных и интересных новостях среды от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ещё 39 жителей заразились коронавирусом, 40 пациентов выздоровели, а трое скончались.

Дорогая покупка:

В Малой Пурге получил завершение скандал вокруг покупки главой района дорогой иномарки на бюджетные средства. Прокуратура назначила чиновнику штраф 5 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений.

Праздник для всех:

С 10 по 12 июня в Ижевске будут праздновать День города. Специально для жителей и гостей столицы Удмуртии пройдут развлекательные мероприятия: забеги, игры в шахматы, концерты и многое другое. С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

Лучшее на ближайшие 9 лет:

Жители Удмуртии смогут увидеть солнечное затмение. Оно пройдёт 10 июня, а максимальной фазы достигнет в 15:24 по местному времени. Сообщается, что оно станет лучшим в России по условиям видимости на ближайшие 9 лет: увидеть его смогут во всей стране.

Наращивание темпов:

В праздники в Ижевске продолжится выездная вакцинация. Привиться можно будет на Центральной площади, в зоопарке и на «Теплоходе здоровья». Вакцинация бесплатная и доступна для всех граждан старше 18 лет.