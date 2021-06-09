Три пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

В республике выявили 39 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончались три пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте». Трем скончавшимся мужчинам было 58, 87 лет и 61 год.

За сутки в республике выявили 39 новых случаев заражения. Среди них 15 – в Ижевске, 7 – в Можге, 5 – в Глазове, 4 – в Воткинске, по два случая в Красногорском и Юкаменском районах, по одному – в Глазовском, Игринском, Кизнерском, Селтинском районах.

Вакцинацию в Удмуртии прошли 126 367 человек. Из них 101 528 получили второй компонент.