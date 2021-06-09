Как пройдет День России и День города в Ижевске

Ижевчан ждет насыщенная программа.

Ижевск. Удмуртия. С 10 по 12 июня в Ижевске состоится трехдневный фестиваль, посвященный Дню города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

12 июня соединятся 2 праздника: День России и День города, поэтому жителей Ижевска ожидает увлекательная и насыщенная программа.

Первое праздничное мероприятие начнется в 09:00 на набережной пруда. Руководители Ижевска и кадеты городских школ и военно-патриотических клубов возложат цветы к бюсту Андрея Дерябина.

В это же время на набережной зодчего Дудина стартует благотворительный забег «Бежим с Кузей». Вырученные средства пойдут на создание игровой инклюзивной площадки на территории Республиканской детской клинической больницы.

В 13:00 в парке «Березовая роща» состоится торжественное открытие удмуртского национального праздника «Ижкар Гербер».

Днем на Центральной площади пройдет финал городского турнира по шахматам и настольным играм. Любой желающий сможет сразиться с легендарным российским гроссмейстером Александром Морозевичем.

Также в 16:00 начнется финал настольника на площади.

Около ротонды за Домом Правительства Удмуртской Республики пройдет семейный праздник «Сказка в красках», посвященный истории детской иллюстрации в России.

В Сквере Победы представители молодежных уличных движений соберутся на фестиваль «Голос улиц». Соревнования пройдут по ститболу, киберспорту и фризбии. Горожане смогут не только посмотреть на состязания, но и поучаствовать в турнире по сборке-разборке автомата. Впервые будет представлен АК-12 - новейшая модификация автомата Калашникова.

На набережной пруда весь день будут проходить турниры по дзюдо, вольной борьбе, смешанному боевому единоборству ММА. Событием программы будет первый открытый турнир по брейк-дансу «ИжЗаДвиж», на который приедут участники со всей России.

После спортивного дня, вечером ожидается музыкальный фестиваль молодых исполнителей «Твой звук».

Еще масса других праздничных мероприятий пройдут на разных площадках города: в парке Кирова, Летнем саду Горького, зоопарке Удмуртии, парке космонавтов. Большой детский праздник состоится в Открытом саду, а Театр кукол отметит завершение театрального сезона на бульваре Гоголя.

В завершение Дня города с 19:00 до 22:00 состоится концерт с выступлением Сергея Лазарева. Сразу после него в 22:15 запустят праздничный салют.