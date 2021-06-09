10 июня максимальная фаза солнечного затмения на территории республики наступит в 15:24.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии увидят Луну в огненном кольце. 10 июня 2021 года произойдет кольцеобразное солнечное затмение - лучшее по условиям видимости в России на ближайшие 9 лет. Об этом сообщается на странице Ижевского планетария в сети «ВКонтакте».

В проекции на территорию Удмуртии Луна закроет Солнце чуть более чем на 20%. В России полное затмение смогут увидеть только жители северной части Дальнего Востока. Однако частичные фазы можно будет наблюдать на всей территории страны.

По данным ресурса «Time&Date», затмение для жителей Ижевска и республики продлится 2 часа 5 минут 1 секунду, максимальная фаза наступит в 15:24 по местному времени.

Чтобы безопасно понаблюдать за редким природным явлением, в планетарии советуют запастись закопченным стеклом, лазерным диском или рентгеновским снимком.