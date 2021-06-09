В Малой Пурге эпопея с покупкой дорогого автомобиля за счет бюджета закончилась штрафом для главы района

Чиновника оштрафовали за нарушение порядка работы с обращениями граждан.

Малая Пурга. Удмуртия. Главу Малопургинского района Удмуртии оштрафовали за нарушение порядка работы с обращениями граждан. Чиновник не смог объяснить необходимость приобретения дорогой машины для бюджетного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Материалы о закупке автомобиля Toyota Camry за 2,2 млн рублей разместил муниципальный Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единая дежурно-диспетчерская служба МО «Малопургинский район». В необходимости приобретения седана бизнес-класса для муниципальных нужд засомневались активисты.

В начале марта 2021 года региональное отделение Общероссийского народного фронта направило в администрацию района обращение с доводами не производить объявленную закупку и посоветовали учреждению приобрести менее дорогой отечественный автомобиль.

Глава района Сергей Юрин в ответ затребовал от активистов документы, подтверждающие, что общественная организация «не является иностранным агентом с указанием источников финансирования ее деятельности».

ОНФ перенаправил письмо Юрина в прокуратуру, указав, что лидером общественной организации является президент России Владимир Путин.

Позже глава Удмуртии Александр Бречалов назвал письмо Юрина «крайне странным» и подчеркнул, что чиновники должны быть готовы к диалогу с общественными организациями.

Закупку дорогой иномарки отменили.

В отношении главы района прокуратурой было возбуждено административное производство. За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.