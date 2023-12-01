Более 10 000 доз вакцины от коронавируса поступило в Удмуртию

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 1 декабря, в Удмуртию поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции — 10 280 доз препарата «Конвасэл». Об этом сообщила в своём ТГ-канале вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

«С сегодняшнего дня он будет распределяться по медицинским организациям всей республики. Привиться можно бесплатно по направлению врача в своей участковой поликлинике и в Республиканском центре общественного здоровья», — написала Эльвира Пинчук.

Она пояснила, что препарат «Конвасэл» ставится однократно. Особо иммунизация против коронавирусной инфекции показана лицам старше 60 лет; лицам с хроническими заболеваниями лёгких; лицам с сахарным диабетом; лицам с онкопатологией и зарегистрированными иммунодефицитами.

Вице-премьер отметила, что также в республике завершилась кампания по вакцинации от гриппа.