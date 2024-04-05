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В Ижевске началась вакцинация птиц от высокопатогенного гриппа

15:00, 05 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске началась вакцинация птиц от высокопатогенного гриппа
15:00, 05 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
316
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птичий грипп\n#вакцинация
Фото: Бена Морленда на Unsplash
316
0

Вакцинация охватит пернатых в личных хозяйствах горожан.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 4 апреля разворачивается кампания по вакцинации птиц в личных хозяйствах горожан от высокопатогенного гриппа. Об этом сообщает городская станция по борьбе с болезнями животных.

Птица в личных подворьях слабо защищена от распространения высокопатогенного гриппа. Вакцинация является профилактической мерой, которая способствует сохранению поголовья. Прививки ставятся бесплатно всем здоровым пернатым.

При наличии птиц в хозяйстве следует обратиться в ижевскую станцию по борьбе с болезнями животных по телефонам 45-99-68 и 8-912-766-20-49, а также по почте izhsbbzh@yandex.ru.

График вакцинации:

6 апреля. Микрорайоны Самолёт, Медведево, Костина Мельница;

7 апреля. Микрорайоны Люлли, Липовая роща, Старый полигон, Тредовая пчела, Юровский мыс;

13 апреля. Ленинский район, Татарбазар;

14 и 24 апреля. Первомайский района, микрорайон Болото.

Напомним, в прошлом году Удмуртия столкнулась с беспрецедентной вспышкой птичьего гриппа. Чтобы предупредить распространение болезни, в пяти районах республики пройдёт вакцинация поголовья птиц.

15:00, 05 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
316
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птичий грипп\n#вакцинация