Выездная вакцинация пройдет на Центральной площади, в зоопарке и на борту «Теплохода здоровья».

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска в праздничные дни смогут поставить прививку от коронавируса. Выездная вакцинация в столице пройдет с 11 по 14 июня, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. Прививать ижевчан будут препаратом «ЭпиВакКорона».

Мобильный медицинский комплекс вновь будет работать на Центральной площади Ижевска у театра оперы и балета. Вакцинироваться можно:

- в пятницу, 11 июня, с 16:00 до 20:00;

- в субботу, 12 июня, с 10:00 до 20:00;

- в воскресенье, 13 июня, с 16:00 до 20:00;

- в понедельник, 14 июня, с 10:00 до 16:00.

Прививочный пункт в День города откроют и в ижевском зоопарке, желающих ждут 12 июня в медицинском кабинете с 10:00 до 15:00.

Кроме того, 11 июня вакцинироваться смогут и пассажиры «Теплохода здоровья», который будет курсировать по городскому пруду.

Отметим, перед тем как поставить прививку, необходимо пройти небольшой медосмотр. Пациенту измерят температуру, уровень кислорода в крови и проведут анкетирование.

Вакцинироваться смогут граждане старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Также в Минздраве рекомендуют захватить с собой ручку для заполнения документов.

Напомним, первая выездная вакцинация от коронавируса прошла в Ижевске с 4 по 6 июня. Тогда прививку поставили 565 человек.