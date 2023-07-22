Минздрав России предложил отказаться от массовой вакцинации от коронавируса

Москва. Минздрав России предложил перейти от массовой вакцинации от коронавируса к вакцинации уязвимых категорий граждан. Об этом пишет «Интерфакс».

Министерство уже разработало проект. Отмечается, что такое предложение связано со стабильной эпидемической ситуацией и достижением высокого уровня коллективного иммунитета россиян против COVID-19.

Предлагается вакцинировать совершеннолетних граждан, которые не болели коронавирусом или не прививались против этого заболевания, а также людей старше 60 лет. Помимо этого Минздрав планирует продолжать ставить прививки людям с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.