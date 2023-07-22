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Минздрав России предложил отказаться от массовой вакцинации от коронавируса

13:30, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Минздрав России предложил отказаться от массовой вакцинации от коронавируса
13:30, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Россия\n#Минздрав\n#вакцинация\n#коронавирус
Фото: unsplash.com (Ed Us)
52
0

Планируется ставить вакцину только уязвимым категориям людей.

Москва. Минздрав России предложил перейти от массовой вакцинации от коронавируса к вакцинации уязвимых категорий граждан. Об этом пишет «Интерфакс». 

Министерство уже разработало проект. Отмечается, что такое предложение связано со стабильной эпидемической ситуацией и достижением высокого уровня коллективного иммунитета россиян против COVID-19. 

Предлагается вакцинировать совершеннолетних граждан, которые не болели коронавирусом или не прививались против этого заболевания, а также людей старше 60 лет. Помимо этого Минздрав планирует продолжать ставить прививки людям с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. 

13:30, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Россия\n#Минздрав\n#вакцинация\n#коронавирус