Жители Ижевска смогут бесплатно поставить прививки от гриппа в торговых центрах

Ижевск. Удмуртия. В торговых центрах Ижевска откроют дополнительные пункты вакцинации от гриппа. Об этом рассказала вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале.

Пункты бесплатной вакцинации откроются для взрослых, им станут вводить препарат «Совигрипп».

21 и 22 сентября с 15:00 до 20:00 врачи будут работать в торговом центре «Сигма» на переулке Широком, 53.

Вакцинацию в ТЦ «Талисман» на улице Холмогорова, 11 получится пройти 22 и 29 сентября с 15:00 до 19:00, а также 23 сентября с 11:00 до 15:00.

С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Отмечается, что список пунктов вакцинации и график их работы будет обновляться. Помимо этих мест поставить прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства.