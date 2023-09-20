Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
33 несчастья Ижевского цирка Лонгрид Ижевский механический: в бою и в мирной жизни Лонгрид «ТЭС»: готовы решать важные для Удмуртии задачи Лонгрид

Жители Ижевска смогут бесплатно поставить прививки от гриппа в торговых центрах

13:25, 20 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Ижевска смогут бесплатно поставить прививки от гриппа в торговых центрах
13:25, 20 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
979
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#торговые центры\n#вакцинация\n#грипп
Фото: unsplash.com (Ed Us)
979
0

Первым делом пункты вакцинации откроют в «Сигме» и «Талисмане».

Ижевск. Удмуртия. В торговых центрах Ижевска откроют дополнительные пункты вакцинации от гриппа. Об этом рассказала вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале. 

Пункты бесплатной вакцинации откроются для взрослых, им станут вводить препарат «Совигрипп». 

21 и 22 сентября  с 15:00 до 20:00 врачи будут работать в торговом центре «Сигма» на переулке Широком, 53.

Вакцинацию в ТЦ «Талисман» на улице Холмогорова, 11 получится пройти 22 и 29 сентября с 15:00 до 19:00, а также 23 сентября с 11:00 до 15:00.

С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Отмечается, что список пунктов вакцинации и график их работы будет обновляться. Помимо этих мест поставить прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства. 

13:25, 20 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
979
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#торговые центры\n#вакцинация\n#грипп