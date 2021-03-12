Итоги дня: завершение административной реформы в Ижевске и погода на выходные

Главные новости пятницы, 12 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали 75 новых случаев ковида. 71 пациента выписали.

Мера пресечения:

Экс-руководителя Управления Минюста Удмуртии и бывшего председателя ГКК республики Ольгу Филиппову отправили под домашний арест. Ее подозревают в хищении имущества.

На месяц:

Школу в Каракулинском районе пришлось закрыть на 30 суток. Причиной стала грязная вода, из-за которой дети могли подхватить дизентерию или брюшной тиф.

Изменения:

К июлю в Ижевске планируют завершить реформу по сокращению подразделений в администрации города. К этому времени в мэрии должно остаться 536 штатных единиц.

Одеваемся тепло:

В выходные погода существенно не изменится. Ближайшие ночью ожидается до -20 градусов. В субботу и воскресенье будет ветрено.

Мы напоминаем, что в выходные жителей Ижевска ждут народные гуляния. Провожать зиму будем два дня.