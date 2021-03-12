Экс-руководителя Управления Минюста Удмуртии Ольгу Филиппову поместили под домашний арест

Ее обвиняют в хищении.

Ижевск. Удмуртия. Бывший начальник Управления Минюста Удмуртии, экс-председатель ГКК республики Ольга Филиппова ближайшие 2 месяца проведет под домашним арестом. По информации пресс-службы судейского сообщества Удмуртской Республики, меру пресечения избрали до 10 мая. Кроме того, чиновнице установили ряд ограничений.

По данным суда, Филиппову обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»).

Напомним, что 11 марта стало известно о её отставке с поста председателя ГКК, и последующем задержании.