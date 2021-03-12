Весна откладывается: ближайшей ночью в Удмуртии похолодает до -20 градусов

В выходные ветер усилится.

Ижевск. Удмуртия. В выходные дни на территории Удмуртии характер погоды существенно не изменится. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ночь с 12 на 13 марта похолодает до -15, - 20 градусов Цельсия. В субботу днём столбик термометра покажет -5,-10 градусов.

14 марта во второй половине дня пройдёт небольшой снег, начнёт теплеть. Ночью температура составит -13,-18 градусов, а днём -4, -9 градусов. Осадки сохранятся и в начале следующей недели.

В ночь с 14 на 15 марта столбик термометра опустится до -6, -11 градусов, днём до -4, -9 градусов.

Также в предстоящие дни ожидается усиление ветра с порывами до 10-14 м/с. Возможна гололедица на дорогах.

По предварительному прогнозу, в середине следующей недели местами сохранятся осадки, темперный фон существенно не изменится.