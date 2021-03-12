Масленица в Ижевске: программа народных гуляний

Проводы зимы продлятся два дня.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 13 и 14 марта пройдут Масленичные гуляния. Традиционное сжигание чучела состоится на Центральной площади и в парке Космонавтов. Об этом журналистам рассказала министр национальной политики республики Лариса Буранова.
Суббота, 13 марта
Центральная площадь. Для жителей приготовили развлекательную программу: народные игры, конкурсы, хороводы, розыгрыши призов, традиционный масленичный столб с подарком на вершине, выступление творческих коллективов. Также ижевчан ждёт особый сюрприз, который организаторы не раскрывают, намекнув лишь, что потом он станет интересной фотозоной.
Гуляния продлятся с 12:00 до 16:00. В самом конце произойдёт сжигание чучела, на котором будет медицинская маска, как дань прошедшему году.
Площадка у парка Кирова. Горожане увидят театрализованную программу с участием сказочных героев. Также планируется флешмоб, выступление творческих коллективов, лыжные старты, метание «блинов», бег в мешках и в валенках, забавы на канате.
Празднества начнутся в 11:00.
Сквер Оружейника Драгунова. Для ижевчан готовят спортивные состязания: масленичный биатлон и битва «блинами». Победителям будут вручать «блинчики», которые можно обменять на сувениры и подарки. За настроение будут отвечать ведущие-скоморохи. Начало в 11:00.
Гуляния с удмуртским колоритом пройдут в Берёзовой роще. Начало в 11:00.
Воскресенье, 14 марта
Парк Космонавтов. Запланированы выступления творческих коллективов города, ярмарка, спортивные состязания и конкурсы. Завершится праздник сожжением Масленицы.
В этот день народные гуляния пройдут в сквере у ДК «Спартак» (улица Азина, 84) и на площадке у ДК «Восточный» (улица Парковая, 9а).
Все мероприятия начинаются в 12:00.
Ранее жителям напомнили о ношении медицинских масок в местах скопления людей.