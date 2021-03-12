  • $ 73.5 ↓
  • € 87.76 ↓

Масленица в Ижевске: программа народных гуляний

10:00, 12 марта, 2021
Юрий Абашев
Масленица в Ижевске: программа народных гуляний
10:00, 12 марта, 2021
Юрий Абашев
165
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#Масленица
Фото: pixabay.com
165
0

Проводы зимы продлятся два дня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 13 и 14 марта пройдут Масленичные гуляния. Традиционное сжигание чучела состоится на Центральной площади и в парке Космонавтов. Об этом журналистам рассказала министр национальной политики республики Лариса Буранова. 

Суббота, 13 марта 

Центральная площадь. Для жителей приготовили развлекательную программу: народные игры, конкурсы, хороводы, розыгрыши призов, традиционный масленичный столб с подарком на вершине, выступление творческих коллективов. Также ижевчан ждёт особый сюрприз, который организаторы не раскрывают, намекнув лишь, что потом он станет интересной фотозоной. 

Гуляния продлятся с 12:00 до 16:00. В самом конце произойдёт сжигание чучела, на котором будет медицинская маска, как дань прошедшему году. 

Площадка у парка Кирова. Горожане увидят театрализованную программу с участием сказочных героев. Также планируется флешмоб, выступление творческих коллективов, лыжные старты, метание «блинов», бег в мешках и в валенках, забавы на канате. 

Празднества начнутся в 11:00. 

Сквер Оружейника Драгунова. Для ижевчан готовят спортивные состязания: масленичный биатлон и битва «блинами». Победителям будут вручать «блинчики», которые можно обменять на сувениры и подарки. За настроение будут отвечать ведущие-скоморохи. Начало в 11:00. 

Гуляния с удмуртским колоритом пройдут в Берёзовой роще. Начало в 11:00. 

Воскресенье, 14 марта 

Парк Космонавтов. Запланированы выступления творческих коллективов города, ярмарка, спортивные состязания и конкурсы. Завершится праздник сожжением Масленицы. 

В этот день народные гуляния пройдут в сквере у ДК «Спартак» (улица Азина, 84) и на площадке у ДК «Восточный» (улица Парковая, 9а). 

Все мероприятия начинаются в 12:00. 

Ранее жителям напомнили о ношении медицинских масок в местах скопления людей.

10:00, 12 марта, 2021
Юрий Абашев
165
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#Масленица