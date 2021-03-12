Масленица в Ижевске: программа народных гуляний

Проводы зимы продлятся два дня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 13 и 14 марта пройдут Масленичные гуляния. Традиционное сжигание чучела состоится на Центральной площади и в парке Космонавтов. Об этом журналистам рассказала министр национальной политики республики Лариса Буранова.



Суббота, 13 марта



Центральная площадь. Для жителей приготовили развлекательную программу: народные игры, конкурсы, хороводы, розыгрыши призов, традиционный масленичный столб с подарком на вершине, выступление творческих коллективов. Также ижевчан ждёт особый сюрприз, который организаторы не раскрывают, намекнув лишь, что потом он станет интересной фотозоной.



Гуляния продлятся с 12:00 до 16:00. В самом конце произойдёт сжигание чучела, на котором будет медицинская маска, как дань прошедшему году.



Площадка у парка Кирова. Горожане увидят театрализованную программу с участием сказочных героев. Также планируется флешмоб, выступление творческих коллективов, лыжные старты, метание «блинов», бег в мешках и в валенках, забавы на канате.



Празднества начнутся в 11:00.



Сквер Оружейника Драгунова. Для ижевчан готовят спортивные состязания: масленичный биатлон и битва «блинами». Победителям будут вручать «блинчики», которые можно обменять на сувениры и подарки. За настроение будут отвечать ведущие-скоморохи. Начало в 11:00.



Гуляния с удмуртским колоритом пройдут в Берёзовой роще. Начало в 11:00.



Воскресенье, 14 марта



Парк Космонавтов. Запланированы выступления творческих коллективов города, ярмарка, спортивные состязания и конкурсы. Завершится праздник сожжением Масленицы.



В этот день народные гуляния пройдут в сквере у ДК «Спартак» (улица Азина, 84) и на площадке у ДК «Восточный» (улица Парковая, 9а).



Все мероприятия начинаются в 12:00.



Ранее жителям напомнили о ношении медицинских масок в местах скопления людей.