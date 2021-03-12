Школу в Каракулинском районе Удмуртии закрыли на месяц из-за грязной воды

Ситуация могла привести к распространению инфекционных заболеваний.

Каракулино. Удмуртия. Сарапульский районный суд закрыл Малокалмашинскую среднюю школу в Каракулинском районе из-за выявленных нарушений санитарно-гигиенических правил. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Взятые пробы воды показали микробное загрязнение, представляющее угрозу возникновения таких заболеваний, как дизентерия, брюшной тиф, вирусный гепатит А, сальмонеллёз.

Решением суда школа была закрыта на 30 суток.

Согласно объявлению на образовательном портале Удмуртии, с 10 марта учебное заведение работает в дистанционном режиме, а с 15 по 21 марта учеников ждут весенние каникулы.