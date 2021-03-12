Административную реформу в Ижевске планируют завершить к 1 июля

Предполагается, что численность муниципальных служащих администрации города сократится в два раза.

Ижевск. Удмуртия. Реализацию проекта «Эффективный муниципалитет» в Ижевске планируют завершить к 1 июля. Как рассказал заместитель главы города Денис Логинов, административная реформа стартовала в конце 2018 года с приходом на пост мэра Ижевска Олега Бекмеметьева. На тот момент в администрации было 1074 штатных единицы, аппарат Гордумы состоял из 31 единицы. Еще 159 человек выполняли переданные на муниципальный уровень республиканские полномочия.

«В 2019 и 2020 году преобразования происходили в основном только на уровне администрации города. У нас было 41 структурное подразделение со штатной численностью 1074. За счет оптимизационных процессов мы за два года снизили штатную численность именно в администрации на 362 штатные единицы. Большая часть – порядка 90% – это чистое сокращение, но ряд функций передали в подведомственные учреждения. И мы пришли к 1 января 2021 года со штатной численностью в администрации города в 712 штатных единиц в 28 структурных подразделениях», - сообщил Логинов. Экономический эффект от первого этапа преобразования оценивается в 111 млн рублей.

На ближайшей сессии Гордумы будет решаться вопрос дальнейшей оптимизации структуры администрации Ижевска: количество подразделений намерены сократить с 28 до 23. На уровень подведомственных учреждений планируют передать функционал и штатные единицы Управления организационной работы, Управления документационного обеспечения и обращений граждан, Управлениях бухгалтерского учета, отчетности, бюджетного планирования и анализа, Управления по информатизации и хозяйственного отдела. Для исполнения обязанностей сотрудникам этих подразделений необязательно быть муниципальными служащими.

«Второй этап оптимизации не связан в чистом виде с экономическим эффектом», - подчеркнул Денис Логинов. Скорее это можно назвать приведением структуры в соответствие с федеральным законодательством о муниципальной службе. Будет и третий этап оптимизации. Предполагается, что он, в том числе, затронет работу районных администраций.

По словам заместителя главы города, к 1 июля в структуре администрации Ижевска останется 536 штатных единиц. «После оптимизации районных администраций мы также получим серьезный экономический эффект, и на финише фактически мы снижаем численность администрации почти в два раза по сравнению с 2018 годом», - сказал Логинов. Численность сотрудников, исполняющих переданные полномочия, также планируется оптимизировать за счёт возвращения части функций со штатными единицами в республику.