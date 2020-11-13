Итоги дня: солнечные выходные в Удмуртии, уход замминистра здравоохранения и планы на Новый год

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 13 ноября, в Удмуртии выявили еще 147 случаев заражения коронавирусом. Три пациентки скончались, все они были старше 75 лет.

Уход чиновника:

Замминистра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин решил покинуть свой пост. Эту должность он занимал с апреля 2020 года.

Новогодние планы:



Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, что проведение новогодних гуляний в городе будет зависеть от эпидобстановки. Ижевчане смогут посещать развлекательные мероприятия, если это позволит ситуация.

Погода на выходные:



Выходные в Удмуртии будут солнечными и холодными. По ночам ожидается до -17 градусов Цельсия.