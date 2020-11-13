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Итоги дня: солнечные выходные в Удмуртии, уход замминистра здравоохранения и планы на Новый год

21:00, 13 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Итоги дня: солнечные выходные в Удмуртии, уход замминистра здравоохранения и планы на Новый год
21:00, 13 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#Ижевск\n#Новый год\n#погода\n#Удмуртия\n#чиновники\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 13 ноября, в Удмуртии выявили еще 147 случаев заражения коронавирусом. Три пациентки скончались, все они были старше 75 лет.

Уход чиновника:

Замминистра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин решил покинуть свой пост. Эту должность он занимал с апреля 2020 года.

Новогодние планы:

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, что проведение новогодних гуляний в городе будет зависеть от эпидобстановки. Ижевчане смогут посещать развлекательные мероприятия, если это позволит ситуация.

Погода на выходные:

Выходные в Удмуртии будут солнечными и холодными. По ночам ожидается до -17 градусов Цельсия.

 

21:00, 13 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
2
0
#Ижевск\n#Новый год\n#погода\n#Удмуртия\n#чиновники\n#коронавирус