Лишившую ветеранов дорогих подарков экс-министра соцполитики осудили в Красноярске

Красноярск. Красноярский край. Деньги, выделенные ветеранам Великой Отечественной войны, помогла похитить министр социальной политики Красноярского края Галина Пашинова. Суд признал виновными в замене дорогих подарков дешевыми чиновницу, а также ее первого замминистра и троих бизнесменов, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Как уточнили в Следственном комитете, зимой 2017 года первый заместитель министра социальной политики региона Наталья Колягина заключила с коммерсантами несколько десятков госконтрактов на поставку электрических чайников, мультиварок, миксеров, тонометров и прочей техники на 4,3 млн рублей. Их планировалось подарить ко Дню Победы ветеранам. Однако вместо 900 ценных подарков были куплены дешевые бытовые приборы и пледы в количестве 600 штук на 1,2 млн рублей. Разницу в 3,2 млн рублей предприниматели присвоили.

По версии следствия, Пашинова знала об этом. Ее действия квалифицировали частью 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Бывшего члена краевого правительства приговорили к 3 годам и 10 месяцам заключения условно, ее первую заместительницу – к 6 годам условно. Чиновницам запретили занимать должности в госорганах и муниципалитетах. Условные сроки получили также замешанные в афере предприниматели.

Обвиняемые свою вину не признали, но ущерб возместили. Прокуратура намерена добиваться более жесткого приговора, пишет «Российская газета».