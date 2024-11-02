Во Владивостоке осудили на 7 с половиной лет колонии бывшего вице-мэра Ляйфера

Владивосток. Приморский край. Бывшего вице-мэра Владивостока Алексея Ляйфера приговорили к 7 с половиной годам лишения свободы. Об этом передает «Рен ТВ» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Приморскому краю.

Наказание чиновник будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, также Ляйфера оштрафовали на 3 млн рублей.

Как было доказано следствием и судом, в 2023 году вице-мэр оказал содействие организации, желавшей заполучить земельный участок для строительства многоквартирного дома по заниженной цене. Сам он получил за это через посредника взятку в 300 тыс. рублей.

Также он склонял начальника управления муниципальной собственности Владивостока проигнорировать факт продажи участка земли за 1 млн рублей, рыночная стоимость которого была почти в 40 раз выше.

Напомним, в январе 2023 года суд приговорил бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка за взятки более чем на 40 млн рублей к 16 с половиной годам лишения свободы.