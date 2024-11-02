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Во Владивостоке осудили на 7 с половиной лет колонии бывшего вице-мэра Ляйфера

12:58, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Во Владивостоке осудили на 7 с половиной лет колонии бывшего вице-мэра Ляйфера
12:58, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Приморский край\n#Владивосток\n#суд\n#чиновники\n#приговор\n#коррупция\n#взятки
Источник фото: pxhere.com
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Чиновника признали виновным в получении взятки за выделение земли строительной компании.

Владивосток. Приморский край. Бывшего вице-мэра Владивостока Алексея Ляйфера приговорили к 7 с половиной годам лишения свободы. Об этом передает «Рен ТВ» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Приморскому краю.

Наказание чиновник будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, также Ляйфера оштрафовали на 3 млн рублей.

Как было доказано следствием и судом, в 2023 году вице-мэр оказал содействие организации, желавшей заполучить земельный участок для строительства многоквартирного дома по заниженной цене. Сам он получил за это через посредника взятку в 300 тыс. рублей.

Также он склонял начальника управления муниципальной собственности Владивостока проигнорировать факт продажи участка земли за 1 млн рублей, рыночная стоимость которого была почти в 40 раз выше.

Напомним, в январе 2023 года суд приговорил бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка за взятки более чем на 40 млн рублей к 16 с половиной годам лишения свободы. 

12:58, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
20
0
#Приморский край\n#Владивосток\n#суд\n#чиновники\n#приговор\n#коррупция\n#взятки