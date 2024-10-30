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Брата главы Ингушетии обвинили в хищениях на 2 миллиарда рублей

15:36, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Брата главы Ингушетии обвинили в хищениях на 2 миллиарда рублей
15:36, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Ингушетия\n#Почта России\n#Пенсионный фонд\n#пенсии\n#хищения\n#губернаторы\n#чиновники\n#родственники\n#мошенничество
Источник фото: pxhere.com
64
0

Магомед-Башир Калиматов возглавлял управление Федеральной почтовой связи по республике.

Магас. Ингушетия. СМИ сообщили подробности дела, по которому в мае был задержан бывший руководитель управления Федеральной почтовой связи по Ингушетии Магомед-Башир Калиматов. Ему вменяют 8 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, а также создание преступного сообщества, пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

Из судебных документов следует, что чиновник и его подельники вносили ложные сведения в реестры Пенсионного фонда, под которые запрашивали дополнительные деньги у федерального казначейства. Делались фальшивые перерасчеты пенсий до полумиллиона рублей на получателя в месяц. Однако до пенсионеров эти деньги не доходили, их обналичивали через расчетные счета «Почты России» и присваивали организаторы преступной группы. Общий размер хищений может составлять 2 млрд рублей.

Магомед-Башира Калиматова взяли под стражу в конце мая, арест продлевался дважды: в июле и в октябре. Обвиняемый является старшим братом главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. 

15:36, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Ингушетия\n#Почта России\n#Пенсионный фонд\n#пенсии\n#хищения\n#губернаторы\n#чиновники\n#родственники\n#мошенничество