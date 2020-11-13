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Власти Ижевска рассматривают несколько вариантов проведения новогодних гуляний

14:36, 13 ноября, 2020
Дарья Саушина
Власти Ижевска рассматривают несколько вариантов проведения новогодних гуляний
14:36, 13 ноября, 2020
Дарья Саушина
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#Ижевск\n#Новый год\n#праздники\n#Олег Бекмеметьев\n#коронавирус
Фото: ИА Сусанин
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Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Ижевск. Удмуртия. Проведение новогодних гуляний в Ижевске будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» глава города Олег Бекмеметьев, первые ёлки уже начали появляться в столице Удмуртии. Сейчас идет монтаж символа зимнего праздника на бульваре Гоголя у театра кукол. Ель на Центральной площади установят в середине декабря. К этому времени украшенные красавицы появятся и в каждом районе города.  

Решение о том, каким будет ледовый городок, пока не принято. «Есть чертежи, на стадии принятия решений», - отметил Олег Бекмеметьев. Ледяные горки привлекают большое количество горожан, что с учетом уровня заболеваемости коронавирусом, небезопасно. Но входные группы изо льда, Дед Мороз и Снегурочка, скорее всего, появятся.

Проведение гуляний также зависит от эпидобстановки. Если позволит ситуация, ижевчан будут ждать развлекательные мероприятия на протяжении новогодних каникул.

14:36, 13 ноября, 2020
Дарья Саушина
2
0
#Ижевск\n#Новый год\n#праздники\n#Олег Бекмеметьев\n#коронавирус