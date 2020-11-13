Власти Ижевска рассматривают несколько вариантов проведения новогодних гуляний

Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Ижевск. Удмуртия. Проведение новогодних гуляний в Ижевске будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» глава города Олег Бекмеметьев, первые ёлки уже начали появляться в столице Удмуртии. Сейчас идет монтаж символа зимнего праздника на бульваре Гоголя у театра кукол. Ель на Центральной площади установят в середине декабря. К этому времени украшенные красавицы появятся и в каждом районе города.

Решение о том, каким будет ледовый городок, пока не принято. «Есть чертежи, на стадии принятия решений», - отметил Олег Бекмеметьев. Ледяные горки привлекают большое количество горожан, что с учетом уровня заболеваемости коронавирусом, небезопасно. Но входные группы изо льда, Дед Мороз и Снегурочка, скорее всего, появятся.

Проведение гуляний также зависит от эпидобстановки. Если позволит ситуация, ижевчан будут ждать развлекательные мероприятия на протяжении новогодних каникул.