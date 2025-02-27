Воткинск. Удмуртия. Новым главой Воткинского района стал Айрат Газимзянов. Его избрал районный Совет депутатов 27 февраля, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На этот пост изначально претендовало семь человек. В финал конкурса вышли замглавы района по экономике Айрат Газимзянов и заместитель генерального директора компании «Вудвер» Евгений Бунтов. Депутаты остановились на кандидатуре Айрата Газимзянова.

Наша справка: Айрат Газимзянов родился в Воткинске. Высшее образование получил в ИжГТУ и Альметьевском нефтяном институте. За плечами опыт работы ведущим инженером-конструктором на Воткинском заводе и руководителем литейного предприятия.

Напомним, предыдущий глава района Сергей Васильев покинул свой пост ещё в середине октября 2024 года.