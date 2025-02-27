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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Главой Воткинского района избран Айрат Газимзянов

11:19, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Главой Воткинского района избран Айрат Газимзянов
11:19, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Воткинский район\n#чиновники
Источник фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Решение принято на сессии Совета депутатов Воткинского района. 

Воткинск. Удмуртия. Новым главой Воткинского района стал Айрат Газимзянов. Его избрал районный Совет депутатов 27 февраля, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

На этот пост изначально претендовало семь человек. В финал конкурса вышли замглавы района по экономике Айрат Газимзянов и заместитель генерального директора компании «Вудвер» Евгений Бунтов. Депутаты остановились на кандидатуре Айрата Газимзянова. 

Наша справка: Айрат Газимзянов родился в Воткинске. Высшее образование получил в ИжГТУ и Альметьевском нефтяном институте. За плечами опыт работы ведущим инженером-конструктором на Воткинском заводе и руководителем литейного предприятия.

Напомним, предыдущий глава района Сергей Васильев покинул свой пост ещё в середине октября 2024 года

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11:19, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
60
0
#Воткинский район\n#чиновники