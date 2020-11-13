Три пожилых женщины с коронавирусом скончались в Удмуртии

За сутки выявили 147 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро пятницы, 13 ноября, в Удмуртии выявили 147 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Диагноз подтвердился у 65 жителей Ижевска. В числе заболевших также 14 жителей Глазова, 8 жителей Увинского района, 8 жителей Сюмсинского района, 6 жителей Можги, 6 жителей Завьяловского района, 6 жителей Красногорского района, 4 жителей Балезинского района, 4 жителей Камбарского района, 3 жителей Воткинска, 3 жителей Сарапула, 3 жителей Воткинского района, 3 жителей Можгинского района, 3 жителей Селтинского района.

По 2 случая зарегистрировали в Ярском, Кизнерском, Алнашском и Игринском районах, по одному – в Кезском, Шарканском и Юкаменском районах. В 9 муниципальных образованиях новых заболевших не выявлено.

За минувшие сутки скончались 3 женщины, им было 76, 79 лет и 92 года.

Врачи выписали 112 выздоровевших. На лечении находятся 1 793 человека, 147 пациентов – в тяжелом состоянии.