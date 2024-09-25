Бывшего мэра Сочи задержали в зоне СВО

Луганск. ЛНР. Стало известно о задержании в Луганске прослужившего больше года в зоне спецоперации бывшего градоначальника Сочи Алексея Копайгородского. Экс-мэра доставили для следственных действий в Москву, пишет Лента.ру.

Дома у него и предполагаемых подельников, а также в администрации Хостинского района Сочи прошли обыски. Кроме того, была допрошена супруга Копайгородского Анастасия Гредина.

Сообщается, что бывшего главу города-курорта подозревают в создании преступной группировки и торговле местами на кладбищах. По версии следствия, сообщники Копайгородского продавали их по цене от 200 тыс. до 3 млн рублей.

Сочи чиновник возглавлял с сентября 2019 года по май 2024 года. Сразу после отставки экс-мэр ушел добровольцем на СВО. Поскольку в 2008 году Копайгородский окончил Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко, он был принят на службу в офицерской должности.

Добавим, в 2023 году Алексей Копайгородский вошел в тройку лучших градоначальников России, уступив лишь двум мэрам – Москвы и Тюмени.