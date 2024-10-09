Бывший министр Удмуртии Рустэм Зайнуллин вступил в батальон «Барс-Белгород»

Белгород. Экс-министр имущественных отношений Удмуртии, замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и вступил в добровольческий батальон «Барс-Белгород». Об этом в своём ТГ-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Продолжаем формировать батальон «Барс-Белгород». Окончательное решение приняли по оплате службы. Итого из двух источников — средств Министерства обороны и из регионального бюджета — на руки минимально бойцы будут получать от 80 000 рублей. <…> Мой заместитель Рустем Шаукатович Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Александрович Лобазнов приняли решение временно приостановить муниципальный и государственный контракты и поступить в отряд «Барс-Белгород». С одной стороны, кадровая потеря временная и безусловно большая. С другой стороны, горжусь мужественным поступком своих коллег», — сказал Гладков.

Напомним, Рустэм Зайнуллин стал замгубернатора Белгородчины в январе 2022 года. До этого он трудился в Крыму и Севастополе. Пост министра в Удмуртии он покинул в 2016 году.