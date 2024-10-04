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Появившаяся на прилавках магазинов Польши «детская водка» привела к отставкам чиновников

13:41, 04 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Появившаяся на прилавках магазинов Польши «детская водка» привела к отставкам чиновников
13:41, 04 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Польша\n#алкоголь\n#водка\n#магазины\n#дети\n#продукты\n#скандал\n#СМИ\n#чиновники\n#отставка
Фото: pxhere.com
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Тюбики с алкогольными коктейлями выглядели как фруктовые соки для малышей.

Варшава. Польша. В магазинах Польши начали продавать «детскую водку» — алкогольные коктейли, упакованные как продукты для детей. В итоге это привело к скандалу и отставкам ответственных лиц, пишет «Российская газета» со ссылкой на bankier.pl.

Коктейли на основе водки разливали в пластиковые тюбики, похожие на соки в мелкой фасовке. «Детской водкой» назвали эту продукцию местные СМИ. Разгоревшееся в прессе обсуждение этичности таких товаров привлекло интерес властей.

В частности, премьер Дональд Туск отправил в отставку директора национального центра противодействия зависимостям Петра Яблоньского. Также он пригрозил «кадровыми последствиями» другим чиновникам, допустившим появление сомнительной продукции на прилавках.

После этого производитель «детской водки» закрыл производственную линию и начал отзывать товар из магазинов.

13:41, 04 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
100
0
#Польша\n#алкоголь\n#водка\n#магазины\n#дети\n#продукты\n#скандал\n#СМИ\n#чиновники\n#отставка