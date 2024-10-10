Глава Удмуртии увеличил штат своего секретариата

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов увеличил штат своего секретариата. Соответствующий указ опубликовали на портале государственных актов республики.

Изменения внесли в указ главы от 18 сентября 2017 года №294 «Об утверждении Положения о Секретариате Главы Удмуртской Республики». В положении изменениям подвергся пункт 4, посвящённый структуре секретариата главы УР.

До сих пор в него входили: 1 руководитель, 3 заместителя руководителя, 2 помощника главы УР, 3 референта приёмной главы УР. Итого девять человек.

Теперь вместо трёх замов руководителя секретариата будет 5 человек, а вместо трёх референтов будет 7 человек. Итого теперь в секретариате главы УР будет 15 человек.