«Мерседес» ижевчанина может уйти с молотка из-за накопленных долгов

Мужчина не оплатил налоги на 100 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Долги жителя Ижевска стали причиной ареста его автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике.

Мужчина задолжал по налоговым платежам более 100 тыс. рублей. В отношении него возбудили исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель выяснил, что уклонист является собственником автомобиля «Mercedes-Benz S-500».

После обнаружения машины, пристав составил акт описи и ареста, затем иномарку эвакуировали. Владельцу дали 10 дней на уплату долгов, в противном случае продукция немецкого автопрома будет передана на реализацию в Росимущество.