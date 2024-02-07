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В Удмуртии оштрафовали банк за навязчивые звонки с требование оплаты чужого долга

10:20, 07 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии оштрафовали банк за навязчивые звонки с требование оплаты чужого долга
10:20, 07 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#штраф\n#долги
Фото: Пола Ханаоки на Unsplash
93
0

Сумма штрафа составила 100 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Удмуртии пожаловалась судебным приставам за навязчивые звонки от банка с требованием отдать долг её бывшего мужа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

На номер телефона женщины поступали звонки от банка, сотрудники которого поставили автодозвон. В результате было превышено допустимое суточное и недельное количество звонков. На телефон женщины поступило 100 звонков за неделю, вместо положенных двух.

В действиях банка выявлены признаки правонарушения по части 1 статье 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). Суд назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.

10:20, 07 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#штраф\n#долги