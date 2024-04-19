Бывшего директора УК в Ижевске подозревают в преднамеренном банкротстве

Ижевск. Удмуртия. Бывшего директора управляющей компании — 45-летнего жителя Ижевска, подозревают в преднамеренном банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По данным полиции, с 2015 года по 2019 год мужчина заключил несколько сделок по передаче ликвидной дебиторской задолженности, а также по отчуждению автомобиля «Фольксваген Туарег» и перечислению денег по фиктивным основаниям.

Организация лишилась активов. Таким образом, ООО не смогло удовлетворить требования кредиторов.

В УМВД России по Ижевску возбудили уголовное дело, устанавливается сумма ущерба. Подозреваемый находится под домашним арестом.