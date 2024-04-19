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Бывшего директора УК в Ижевске подозревают в преднамеренном банкротстве

11:25, 19 апреля, 2024
Бывшего директора УК в Ижевске подозревают в преднамеренном банкротстве
11:25, 19 апреля, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#УК\n#долги\n#деньги\n#банкротство
Фото: ИА «Сусанин»
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Организация лишилась активов и не смогла погасить требования кредиторов.

Ижевск. Удмуртия. Бывшего директора управляющей компании — 45-летнего жителя Ижевска, подозревают в преднамеренном банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По данным полиции, с 2015 года по 2019 год мужчина заключил несколько сделок по передаче ликвидной дебиторской задолженности, а также по отчуждению автомобиля «Фольксваген Туарег» и перечислению денег по фиктивным основаниям.

Организация лишилась активов. Таким образом, ООО не смогло удовлетворить требования кредиторов.

В УМВД России по Ижевску возбудили уголовное дело, устанавливается сумма ущерба. Подозреваемый находится под домашним арестом.

11:25, 19 апреля, 2024
386
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УК\n#долги\n#деньги\n#банкротство