В Удмуртии более 40 котельных отключены от электричества за долги перед энергетиками

Ижевск. Удмуртия. В 44 котельных в Удмуртии работы по подготовке к новому отопительному сезону могут оказаться под угрозой срыва. Данные объекты отключены от электроэнергии за долги предприятий ЖКХ перед поставщиками, сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Больше всего отключенных от электроэнергии котельных в Сюмсинском районе – 19 объектов. 11 теплоузлов обесточены в Балезинском районе, по 6 – в Воткинске и Вавожском районе, 2 – в Каракулинском районе. Совокупная задолженность за потребленную электроэнергию предприятий, управляющих этими объектами, составляет 10 млн рублей.

В настоящее время на этих котельных невозможно полноценно провести регламентные работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону: гидравлические испытания трубопроводов, ремонт и профилактику насосов, котлов, нагревателей, приборов телеметрии и прочего электрооборудования.

В Удмуртском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» обеспокоены ситуацией и выражают просьбу к главам указанных муниципальных образований взять под контроль вопрос погашения задолженности объектов жизнеобеспечения за энергоресурсы и в целом обратить внимание на платежную дисциплину предприятий коммунального комплекса.