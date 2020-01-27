Коммунальная авария в Ижевске, брошенные в «Шереметьево» дети и гибель легенды NBA Коби Брайанта: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Последнюю рабочую неделю января корреспонденты информагентства «Сусанин» начинают с чашки крепкого кофе и традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Авария на теплотрассе:

В Ижевске накануне, 26 января, произошла авария на трубопроводе между улицами Холмогорова и 10 лет Октября. По данным, опубликованным в официальном Телеграм-канале МЧС России, в результате без тепла остались 183 многоквартирных дома и 24 соцобъекта.

Вечером в воскресенье специалисты завершили аварийно-восстановительные работы.

Проигрыш «Ижстали»:

Хоккеисты «Ижстали» на выезде всухую проиграли «Сарыарке» из Караганды. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев льда. Оба гола были забиты во втором периоде.

Брошенные дети:

Житель Хабаровска бросил двух сыновей пяти и семи лет в аэропорту «Шереметьево». Как сообщает Газета, в рюкзаке одного из мальчиков нашли записку, в которой отец просит временно определить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже.

Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода.

Проверкой причин и обстоятельств произошедшего занялась Прокуратура Хабаровского края. Об этом говорится в сообщении надзорного органа.

Берегись коронавируса:

Специалисты Роспотребнадзора по поручению правительства страны разработали комплекс мер против распространения нового коронавируса в России.

«Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора», - говорится в сообщении надзорного органа.

Ранее специалисты уже давали рекомендации жителям. Так, для недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения.

Гибель легенды:

В Калифорнии погиб известный американский баскетболист, пятикратный победитель чемпионата NBA Коби Брайант. Как сообщает Эхо Москвы, он находился на борту вертолета, который упал возле города Калабасас недалеко от Лос-Анджелеса.

По данным полиции, всего жертвами катастрофы стали девять человек. Причины катастрофы вертолета пока неизвестны.

Брайанта называли одним из сильнейших баскетболистов, он получил известность, когда выступал за клуб Los Angeles Lakers. Спортсмен завершил карьеру в 2016 году. Он также получил премию «Оскар» за сценарий к короткометражному мультфильму «Дорогой баскетбол», в котором спортсмен признается в любви к этому виду спорта.