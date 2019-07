Новый пешеходный переход в Ижевске, упрощенная схема получения автомобильных номеров и неприличный китайский тренд: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Последний день июля корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают традиционным обзором самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Новый переход:

Пешеходный переход появится на улице Вадима Сивкова в Ижевске. Соответствующие знаки установят перед пересечением с улицей Ленина, сообщает пресс-служба городских властей.

Не верьте мошенникам:

Жительница Глазова лишилась 330 тыс. рублей, поверив мошенникам. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка.

Он заявил, что с карты глазовчанки пытаются списать деньги, и попросил назвать номер карты, пин-код, а также коды, которые будут приходить в смс-сообщениях.

«Звонивший убедил ее незамедлительно пойти в банк, снять все деньги, имеющиеся на карте другого банка, и перевести на указанный им счет», - сообщили правоохранители.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Жителям же напомнили о том, что нельзя сообщать пин-код и коды из смс-сообщений от банка посторонним.

По упрощенной схеме:

Россиянам разрешили получать номерные знаки по упрощенной схеме. Теперь автовладельцы смогут получать их напрямую у изготовителя, пишет РенТВ.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Владельцы машин получили право на получение государственных регистрационных знаков после присвоения номера в регистрационном подразделении или производство их у изготовителя. Подразумевается, что паспорт владельца авто должен быть предъявлен, даже если регистрировать машину будет не сам владелец.

Также в документе говорится, что на вывозимое транспортное средство или его шасси надо будет оформлять регистрационный документ.

Спички детям:

Три жилых дома и пять нежилых построек сгорели в Самаре из-за детской шалости. Об этом пишет Газета со ссылкой на ТАСС.

Огнеборцам удалось локализовать и потушить пламя. Пострадавших в пожаре нет.

Неприличное развлечение:

Снятый на днях в Китае ролик стал сенсацией интернета. На видео мужчина защитил пассажирку метро от «подъюбочника», пишет телеканал 360.

Пожилой пассажир заметил, что его сосед опустил телефон пониже и незаметно снимает то, что находится под юбкой пассажирки. Примечательно, что его действия заметили остальные сидящие в вагоне, но ничего не сделали. Видео под названием «Не все герои носят плащи» набрало 32 млн просмотров.

