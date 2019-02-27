Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 27 февраля, «Сусанин» рассказала, что 70 населенных пунктов в 15 районах Удмуртии останутся без цифрового сигнала после отключения аналогового телевещания. Эти села оказались вне зоны приёма «цифры». Жителям придется приобрести комплекты спутникового вещания, некоторым покупку компенсируют.

Удмуртия в минуту: спасённый пёс и мартовская оттепель Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-27.

Спасение:

Под Глазовом спасли пса, который около четырех дней просидел привязанным к дереву в лесу. Собаку было не видно с дороги. Заметил беднягу лыжник, который проезжал по полю. Позже добровольцы смогли найти хозяина пса.

Весна идёт:

Оттепель придет в Удмуртию в ближайшую субботу, 2 марта. Столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки. При этом в республике ожидаются снегопады. Такие капризы погоды обусловлены прохождением циклона.

Вот тебе и Быг-быг:

Участники экспедиции «Сусанина» в рамках проекта ««Удмуртия восемнадцать плюс» побывали в Старых Быгах. Это «Культурная столица финно-угорского мира». Читайте в нашем материале об уникальных традициях и многовековой истории этой деревни.