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В Удмуртии пес 4 дня просидел привязанным в лесу

11:34, 27 февраля, 2019
Анна Торхова
11:34, 27 февраля, 2019
Анна Торхова
411
0
#Глазов\n#животные\n#Удмуртия\n#добро\n#помощь\n#собака\n#спасение
Фото: vk.com/club161636928
411
0

Собаку заметил лыжник.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии нашли пса, который около 4 дней просидел привязанным к дереву в лесу. Об этом сообщается в группе «Бездомные животные г. Глазова - Хутор, ЦВСБЖ» в соцсети Вконтакте.

Неизвестные привязали собаку в овраге, откуда его не видно с трассы.

Животное заметил лыжник, который проезжал по полю вблизи оврага. К псу было сложно пробраться из-за высоких сугробов. Мужчина сообщил о собаке другим лыжникам.

Кобеля назвали «Сан Саныч» в честь его спасителя.

Позднее хозяин пса нашелся. Он рассказал, что собака убежала. В деревне много недоброжелателей, которые могли бы с ним так поступить. В среду, 27 февраля, собаку отправили домой.

11:34, 27 февраля, 2019
Анна Торхова
411
0
#Глазов\n#животные\n#Удмуртия\n#добро\n#помощь\n#собака\n#спасение

 

 

 


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