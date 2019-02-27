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70 населенных пунктов в Удмуртии останутся без цифрового телевидения после отключения «аналога»

08:30, 27 февраля, 2019
Дарья Саушина
08:30, 27 февраля, 2019
Дарья Саушина
210
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#телевидение\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
Фото: pixabay.com
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Малообеспеченным жителям этих населенных пунктов компенсируют стоимость покупки комплекта спутникового ТВ.

Ижевск. Удмуртия. 70 населенных пунктов в 15 районах Удмуртии после отключения аналогового телевещания останутся без цифрового сигнала. Как сообщает министерство информатизации и связи Удмуртской Республики, эти села оказались вне зоны приема цифрового телевизионного сигнала. Вместе с тем 99% региона охвачено «цифрой».

Малоимущие жители этих 70 населенных пунктов могут получить компенсацию на покупку комплекта спутникового вещания, но не более 4,5 тыс. рублей. Рассчитывать на государственную социальную помощь могут те, чей среднедушевой доход семьи не превышает  1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Удмуртии. Выплаты полагаются жителям, которые приобрели «тарелку» после 1 января этого года, но до 1 декабря.

Для получения компенсации необходимо обратиться в территориальный орган министерства социальной политики и труда. При себе нужно иметь паспорт, заявление по форме, установленной министерством, документы, подтверждающие расходы на приобретение цифрового оборудования (чеки, договор на установку цифрового оборудования).

Напомним, что в Удмуртии аналоговое телевидение отключат с 15 апреля.

08:30, 27 февраля, 2019
Дарья Саушина
210
0
#телевидение\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


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