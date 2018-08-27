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Удмуртия в минуту: банкротство владельца Камбарского машзавода и новый конкурс на благоустройство Центральной площади

18:00, 27 августа, 2018
Диана Ворончихина
18:00, 27 августа, 2018
Диана Ворончихина
538
0
#образование\n#благоустройство\n#дороги\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#банкротство\n#дороги Удмуртии\n#погода в Удмуртии\n#торги\n#Картина дня\n#погода в Ижевске
Фото: susanin.news
538
0

Видеообзор самых интересных новостей минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Последний понедельник лета подходит к концу, а «Сусанин» традиционно подготовил обзор самых интересных новостей минувшего дня.

Удмуртия в минуту: банкротство владельца Камбарского машзавода

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Банкротство

Арбитражный суд Москвы признал владельца Камбарского машзавода банкротом. Василий Еремеев задолжал Россельхозбанку более 400 млн рублей. Имущество бизнесмена арестовано.

Новый конкурс на благоустройство

В Ижевске вновь запустили конкурс на благоустройство Центральной площади. Заявки на участие будут приниматься до 10 сентября. Сам аукцион пройдет 13 сентября. Напомним, что ранее торги признали не состоявшимися.

Нехватка учителей

В школах Ижевска острая нехватка учителей. До начала учебного года образовательным учреждениям предстоит закрыть 211 вакансий.

Карта дорог

Информацию о техническом состоянии дорог Удмуртии можно будет узнать при помощи специальной карты. Здесь будут данные о трассах всех субъектов страны. Разработкой нового интернет-ресурса занимается Минтранс России.

Конец лета

Последняя неделя лета в Удмуртии будет сухой и теплой. В ближайшие дни температура воздуха может подняться до плюс 27 градусов по Цельсию.

18:00, 27 августа, 2018
Диана Ворончихина
538
0
#образование\n#благоустройство\n#дороги\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#банкротство\n#дороги Удмуртии\n#погода в Удмуртии\n#торги\n#Картина дня\n#погода в Ижевске

 

 

 


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