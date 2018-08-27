Удмуртия в минуту: банкротство владельца Камбарского машзавода и новый конкурс на благоустройство Центральной площади

Видеообзор самых интересных новостей минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Последний понедельник лета подходит к концу, а «Сусанин» традиционно подготовил обзор самых интересных новостей минувшего дня.

Удмуртия в минуту: банкротство владельца Камбарского машзавода Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Банкротство

Арбитражный суд Москвы признал владельца Камбарского машзавода банкротом. Василий Еремеев задолжал Россельхозбанку более 400 млн рублей. Имущество бизнесмена арестовано.

Новый конкурс на благоустройство

В Ижевске вновь запустили конкурс на благоустройство Центральной площади. Заявки на участие будут приниматься до 10 сентября. Сам аукцион пройдет 13 сентября. Напомним, что ранее торги признали не состоявшимися.

Нехватка учителей

В школах Ижевска острая нехватка учителей. До начала учебного года образовательным учреждениям предстоит закрыть 211 вакансий.

Карта дорог

Информацию о техническом состоянии дорог Удмуртии можно будет узнать при помощи специальной карты. Здесь будут данные о трассах всех субъектов страны. Разработкой нового интернет-ресурса занимается Минтранс России.

Конец лета

Последняя неделя лета в Удмуртии будет сухой и теплой. В ближайшие дни температура воздуха может подняться до плюс 27 градусов по Цельсию.