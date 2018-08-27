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В Ижевске заново запустили конкурс на благоустройство Центральной площади

12:50, 27 августа, 2018
Дарья Саушина
12:50, 27 августа, 2018
Дарья Саушина
332
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#Центральная площадь Ижевска\n#торги
Фото: susanin.news
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Принимать заявки от потенциальных подрядчиков будут до утра 10 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Конкурс на благоустройство Центральной площади вновь запустили в Ижевске. Как сообщается в документации на сайте госзакупок, изменились сроки и условия проведения торгов.

Так, заявки от участников электронного аукциона будут принимать до 09:00 10 сентября. Сам аукцион пройдет 13 сентября. Начальная максимальная цена контракта составляет 85 568 807 рублей.

За эти деньги до 1 декабря 2018 года победитель конкурса должен благоустроить территорию площади на участке от Пушкинской до Вадима Сивкова. Речь идет об участке от правительства до кинотеатра «Россия» и дворца культуры «Металлург».

Ранее конкурс признали несостоявшимся. Комиссия решила, что контракт будет заключен с единственным поставщиком – ООО «Дельта строй».  Однако удмуртское управление антимонопольной службы отменило результаты торгов из-за выявленных нарушений. Региональный центр закупок и Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска намерены обжаловать решение ФАС.

12:50, 27 августа, 2018
Дарья Саушина
332
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#Центральная площадь Ижевска\n#торги

 

 

 


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