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Школам Ижевска необходимо более 200 учителей перед началом учебного года

12:27, 27 августа, 2018
Георгий Поветкин
12:27, 27 августа, 2018
Георгий Поветкин
274
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#учителя\n#учитель
Фото: pixabay.com
274
0

Об этом на заседании правительства в понедельник, 27 августа, рассказала начальник управления образования администрации Ижевска Светлана Петрова.

Ижевск. Удмуртия. Школам Ижевска необходимо 211 учителей перед началом учебного года. Об этом на заседании правительства в понедельник, 27 августа, рассказала начальник управления образования администрации столицы Удмуртии Светлана Петрова.

«Как вы говорили ранее, Александр Владимирович (Бречалов – прим. ред.), у нас имеется проблема по вакансиям, по кадрам. На сегодняшний день мы подвели итог - 211 вакансий открыто», - рассказала Светлана Петрова.

При этом, по ее словам, в отрасль каждый год приходит до 100 молодых специалистов.

«Мы их еще ждем, они придут на этой неделе. Проблему вакансий мы будем закрывать за счет внутреннего и внешнего совместительства и все образовательные программы будут выполнены», - рассказала Петрова.

Сейчас образовательным учреждениям нужны в основном учителя по математике, русскому языку, физике, литературе и педагоги начальных классов.

Начальник управления образования также рассказала, что к учебному году готовы 100% школ.

Напомним, что ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе будут поддерживать молодых городских учителей единовременными выплатами.

12:27, 27 августа, 2018
Георгий Поветкин
274
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#учителя\n#учитель

 

 

 


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