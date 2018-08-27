Последняя неделя лета в Удмуртии будет теплой

Во вторник температура воздуха поднимется до 27 градусов Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. Последняя неделя лета в Удмуртии будет сухой и теплой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Днем, 27 и 28 августа температура воздуха поднимется до +24-27 градусов Цельсия. Это на 3 градуса теплее нормы августа.

В четверг, 29 августа, станет немного прохладнее – плюс 18-23, появится ветер. Его порывы будут достигать 6-11 м/с.

В ночное время синоптики прогнозируют +7-12 градусов.

В пятницу, 30 августа, по северу республики пройдут кратковременные дожди.

Ночами и по утрам ожидаются туманы.