В селе Июльском под Ижевском планируют капитально отремонтировать дорогу
13:10, 16 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
236
0
На эти цели выделяется 37 млн рублей. 

Удмуртия. В селе Июльском Воткинского района планируется ремонт участка дороги на выезде к трассе Ижевск-Воткинск. На сайте госзакупок появился конкурс, в ходе которого определят подрядчика.

Начальная цена контракта составляет 37 млн рублей. Ремонту подлежит участок переулка Аптечный на выезде к дороге, ведущей на трассу Ижевск-Воткинск. 

В соответствии с проектом контракта, подрядчик должен будет начать работы 1 мая и завершить их 31 августа 2026 года. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 

