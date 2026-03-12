Ижевск. Удмуртия. Автомобилисты в Ижевске жалуются на неудовлетворительную работу светофора на перекрёстке улиц Азина и Новоажимова. В вечерние часы пик здесь образуются пробки. Ситуацию прокомментировали в городской администрации.

«Недели две назад изменили режим светофора. При движении от Строителя пробки в час пик не стало совсем, но иногда поток упирается в тех, кто поворачивает налево из центра на улицу Азина. При движении по Новоажимова из центра в вечерний час пик пробка стоит от Маяковского», — написал горожанин.

В администрации города отметили, что продолжается мониторинг ситуации после изменения режима работы светофора.

«При выявлении необходимости в течение месяца будут вноситься корректировки для повышения пропускной способности перекрёстка», — отметили в муниципалитете.